Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        AK Parti adayı Öntürk, Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklama yaptı.

        Deprem konutlarının altyapısı için proje yürüttüklerini belirten Öntürk, şöyle konuştu:

        "Buraların altyapı, kanalizasyon, içme ve atık suları ile üst planlamalarını yapacağız. Ayrıca şehrimize uygun şekilde bazı yerler asfalt bazı yerler de taş olacak. Arkadaşlarımızla en ufak detaylara kadar çalışıyoruz. Işıklandırmaları, yeşil alan ve donatılarıyla inşallah hedefimiz 2025 sonuna kadar bu meseleyi çözmek." dedi.

        Öntürk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin hemen ardından çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

        EXPO Kisecik Fuar Alanı'nın imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini dile getiren Öntürk, "Kitap fuarı ve çiftçilerimizle ilgili üretim planlarımız var. Alanı kullanabileceğimiz en mantıklı şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

        Projelerini anlatan Öntürk, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide 1 gol var!
        Derbide 1 gol var!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Erzin'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği
        Erzin'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, projeler...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, projeler...
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        İskenderun'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da depremlerde yaralananlar fizik tedaviyle ayağa kalkmaya çalışıyor
        Hatay'da depremlerde yaralananlar fizik tedaviyle ayağa kalkmaya çalışıyor