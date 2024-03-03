İskenderun'da asayiş uygulamalarında 14 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki uygulamalarda 1295 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karışan 14 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, ruhsatsız av tüfeği, 32 gram sentetik uyuşturucu, 303 uyuşturucu hap ve çalıntı kablo ele geçirildi.
Zanlılar emniyete götürüldü.
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