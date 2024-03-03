Hatay'da dilencilik yapan 6 kişiye para cezası verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada dilencilik yapan 6 kişi yakalandı.
Jandarmaya götürülen şüphelilere para cezası verildi.
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