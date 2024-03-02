İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki yol yapım çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki 11,5 kilometrelik yol çalışmasında incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, bu yolun uzun zamandan beri nitelik olarak arzu edilen düzeyde olmadığını söyledi.

Bakanlıklarının finansmanında, bu yolda sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını belirten Yerlikaya, kısa zamanda burayı tamamlayacaklarını dile getirdi.

Yerlikaya, İsali Mahallesi'nde bir köprü meselesi olduğunu ve onun da çözümü için Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya konuyu emanet ettiklerini söyledi.

Erzin'e hükümet konağı sözlerinin de olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Projemiz belli, inşallah en kısa zamanda buranın ihale sürecini tamamlayacağız, kaynak sorunumuz yok. Öyle tahmin ediyoruz ki en geç 8-10 ay içerisinde burayı yapacağız." dedi.

Yerlikaya, emniyet binasının da ihalesinin yapıldığını anlattı.

Hatay'daki 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının sürdüğünü, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Yerlikaya, deprem konutlarının yanı sıra valilik, kaymakamlık, emniyet binalarını da yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.

İncelemelerde Yerlikaya'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Erzin Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Onur Özaydın ile basına kapalı görüştü, ardından Kurtuluş Caddesi ve İstiklal Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.