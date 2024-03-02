Konteynerlerdeki yangınlar standart dışı beyaz eşya kullanımından kaynaklanıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan konteyner kent sayısı 150'yi aştı. Son dönemde konteynerlerde çıkan yangınların sayısı hızla artarken bunun temel nedeninin standart dışı beyaz eşya kullanımından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın merkez ilçeleri Antakya ve Defne’de neredeyse oturulacak bina kalmazken, şehir genelinde kurulan 150’yi aşkın konteyner kentte vatandaşlar yaşamlarını sürdürüyor.

Hatay’da şubat ayında 46 konteynerde yangın çıktı. Yapılan incelemede bu yangınların 32’sinin elektrik kontağından kaynaklandığı, kalan 14 konteyner yangınının ise söndürülmeden atılan veya unutulan herhangi bir ateş sonucu çıktığı saptandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1. Bölge Müdürü Selçuk Ersoy, konteynerlerde çıkan yangınların temel sebebinin konteynerlere sonradan eklenerek elektrik yükünü artıran elektronik aletler olduğunu söyledi.

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ, BUZDOLAPLARI YÜKÜ ARTIRIYOR

Konteynerlerin elektrik aksamı döşenirken, büro tipi buzdolabı ve az sayıda elektronik alet kullanımını kaldıracak şekilde yapıldığını ancak vatandaşların konteynere sonradan getirdiği ev tipi buzdolabı ile çamaşır makinelerinin elektrik yükünü artırıp kısa devreye sebep olduğuna ve sonuçta yangın çıktığına dikkat çeken Selçuk Ersoy, ‘’Konteyner kentlerdeki yangınların en önemli nedeni sonradan eklenen çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı, ev tipi buzdolaplarının aşırı şekilde elektrik yükünü artırarak, elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yangına sebebiyet vermektedir. Konteyner standardına uymayan beyaz eşya kullanımına dikkat edilmeli. Ayrıca konteyner kentlerde çıkan yangınların diğer konteynerlere sıçramasındaki en büyük neden ise konteynerler arasındaki mesafenin yakın olması” dedi.

KONTEYNER KENTLERDE YANGIN EĞİTİMİ VERİLİYOR

Konteynerlerde kalan vatandaşlara yangın eğitimi verdiklerini de belirten Ersoy, ‘Konteynerlere verilen eğitimlerin başında acil durum planının oluşturulması, güvenli alanların oluşturulması, konteynerlerde bulunan yaşlıların ve engellilerin bu güvenli alana alınması, yangın söndürme cihazlarının herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmesi geliyor” diye konuştu.