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        Hatay'da minibüsün çarptığı yayanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:27
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        Hatay'da minibüsün çarptığı yayanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        V.Y. idaresindeki plakalı öğrenilemeyen minibüs, 28 Şubat'ta Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ekiplerce gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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