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        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı mühendis tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı olarak görevli inşaat mühendisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:17
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        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı mühendis tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı olarak görevli inşaat mühendisi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı ile ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi H.K.K. gözaltına alındı.

        Yıkılan apartmanla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen H.K.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, binanın diğer kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. de 23 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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