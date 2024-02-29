Hatay'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.