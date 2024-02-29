Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 01:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 02:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, O.C. idaresindeki 01 ABJ 868 plakalı otomobil, Numuneevler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda M.E'nin kullandığı 31 AIR 498 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.T.E. ve F.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi yakalandı
        Hatay'da kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıld...
        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıld...
        Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tu...
        Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tu...