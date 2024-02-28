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        Hatay'da kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi yakalandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:31
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        Hatay'da kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi yakalandı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki O.Y'ye iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adreste, 2 bin 516 litre kaçak akaryakıt ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        İş yeri sahibi O.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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