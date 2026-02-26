Canlı
        Hatay Haberleri

        Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

        Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:12
        Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

        Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.


        Büyükelçi Kadzadej, merkez Antakya ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında vatandaşlarla buluşmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ramazanın mübarek olmasını dileyen Kadzadej, "Burada yalnızca bir iftarda buluşmuyoruz. Bugün burada acının, dayanışmanın ve kardeşliğin, bizleri birbirimize nasıl daha da yaklaştırdığını bir kez daha hatırlamak için bir araya geliyoruz." dedi.

        Kadzadej, Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Yıkılan binaların arasında sadece taş ve beton yoktu. Hatıralar, hayatlar, umutlar vardı. Gözlerimle gördüğüm acıyı asla unutmadım. Fakat gördüğüm bir şey daha vardı, sabır, onur ve yeniden ayağa kalkma hikayesi. Hatay yalnızca yaralarını sarmadı, dimdik durmayı da başardı."

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

        Programa depremzedelerin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ile AFAD İl Müdürü Taner Bayındır da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

