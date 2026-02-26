Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira ceza kesildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 908 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen sürücü K.D. polis ekiplerince yakalandı. K.D'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 6 bin 908 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.