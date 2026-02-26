Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 32 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 32 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Yayladağı ilçelerinde şüphelendikleri araçları durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 32 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Üç çocuğuna yemek götürüyordu... Kazada can verdi
        Üç çocuğuna yemek götürüyordu... Kazada can verdi
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama
        Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira...
        Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira...
        Hatay'da tuvalet deliğinde zulalanan uyuşturucuyu polis buldu
        Hatay'da tuvalet deliğinde zulalanan uyuşturucuyu polis buldu
        Atık su deposuna düşen kediyi kurtaran itfaiyeci, alkışlarla karşılandı
        Atık su deposuna düşen kediyi kurtaran itfaiyeci, alkışlarla karşılandı
        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar...
        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar...