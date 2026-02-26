Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.F. ve Z.A. ile çeşitli suçlardan aranan Ö.T. ve S.B. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama
        Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira...
        Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 6 bin 908 lira...
        Hatay'da tuvalet deliğinde zulalanan uyuşturucuyu polis buldu
        Hatay'da tuvalet deliğinde zulalanan uyuşturucuyu polis buldu
        Atık su deposuna düşen kediyi kurtaran itfaiyeci, alkışlarla karşılandı
        Atık su deposuna düşen kediyi kurtaran itfaiyeci, alkışlarla karşılandı
        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar...
        Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar...
        Elini kolunu sallayarak iftar saatinde motosiklet çalan şahıs kamerada
        Elini kolunu sallayarak iftar saatinde motosiklet çalan şahıs kamerada