        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Giriş: 27.02.2026 - 01:34
        Hatay'da konteynerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteynerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki konteynerden bakır kablo, termosifon, yangın tüpünün çalınması üzerine harekete geçti.

        Ekipler, yaptığı çalışmayla kimliğini ve adresini tespit ettiği şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

