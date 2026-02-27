Hatay'da konteynerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteynerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki konteynerden bakır kablo, termosifon, yangın tüpünün çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışmayla kimliğini ve adresini tespit ettiği şüpheli A.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.