Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Farklı suçlardan arandıkları belirlenen 13 zanlının yakalandığı çalışmada, 128 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıld...
        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıld...
        Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tu...
        Enkazdan kurtarılan depremzede perdeci, bacağına takılan protezle hayata tu...
        Estetik uzmanından lisanslı medikal ürünler kullanılması uyarısı
        Estetik uzmanından lisanslı medikal ürünler kullanılması uyarısı
        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı