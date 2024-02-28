Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Farklı suçlardan arandıkları belirlenen 13 zanlının yakalandığı çalışmada, 128 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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