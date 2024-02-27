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        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:14
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        Hatay'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kantara Mahallesi'nde Y.U.K. isimli çocuk, kullanılmayan kuyuya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Y.U.K, bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Y.U.K, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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