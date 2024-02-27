Belen'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ilıca Deresi mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.