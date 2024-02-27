Hatay'da hırsızlık yapan 8 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner ve iş yerlerinden klima, elektrikli ocak ile ısıtıcı çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheliler H.B, M.T, H.İ.K, O.L, A.A, B.S, O.K. ve A.A, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların adreslerinde 48 klima ünitesi, 22 elektrikli ocak ve 4 ısıtıcı ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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