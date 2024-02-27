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        Hatay'da hırsızlık yapan 8 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:48
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        Hatay'da hırsızlık yapan 8 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner ve iş yerlerinden klima, elektrikli ocak ile ısıtıcı çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Kimliği belirlenen şüpheliler H.B, M.T, H.İ.K, O.L, A.A, B.S, O.K. ve A.A, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde 48 klima ünitesi, 22 elektrikli ocak ve 4 ısıtıcı ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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