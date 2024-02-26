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        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:23
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        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

        Denetimde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi.

        İş yeri sahibi H.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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