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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:30
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

        Masatlı, beraberinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Alevi kanaat önderlerinden Ahmet Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.

        Yazıcı ve yanındaki Alevi kanaat önderleriyle sohbet eden Vali Masatlı, ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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