Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu

Yazıcı ve yanındaki Alevi kanaat önderleriyle sohbet eden Vali Masatlı, ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Masatlı, beraberinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Alevi kanaat önderlerinden Ahmet Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.

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