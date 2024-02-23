Hatay'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda R.T. gözaltına alındı.
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