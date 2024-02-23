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        Hatay'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:17
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        Hatay'da 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.

        Operasyonda R.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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