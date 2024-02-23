Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu iddia edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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