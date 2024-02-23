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        Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı

        Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:14
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        Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı
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        Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu iddia edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, H.A, A.E, S.E, A.E.M. ve S.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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