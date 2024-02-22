Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Çalışmada, "hırsızlık" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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