Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmada, "hırsızlık" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.