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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:16
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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 yıl 4 ay 21 gün ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, "hırsızlık" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçlarından hakkında 6 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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