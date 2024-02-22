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        Depremin ardından TCG Bayraktar'da doğan bebeklerini unutmayan askerlere ailelerden teşekkür

        LALE KÖKLÜ - Murat-Merve Açıkbaş ile Murat-Fatma Aytekin çiftleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Dörtyol Limanı'nda demirleyen TCG Bayraktar'da kucaklarına aldıkları bebeklerini ilk doğum günlerinde unutmayan askerlere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:04
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        Depremin ardından TCG Bayraktar'da doğan bebeklerini unutmayan askerlere ailelerden teşekkür
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        LALE KÖKLÜ - Murat-Merve Açıkbaş ile Murat-Fatma Aytekin çiftleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Dörtyol Limanı'nda demirleyen TCG Bayraktar'da kucaklarına aldıkları bebeklerini ilk doğum günlerinde unutmayan askerlere teşekkür etti.

        Açıkbaş ve Aytekin aileleri, depremlerde yüzer hastaneye dönüştürülerek Dörtyol ilçesi MMK Metalurji Limanı'na demirleyen ve 119 gün bölgede görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da dünyaya gelen bebekleri için düzenlenen sürpriz doğum gününde bir araya geldi.

        İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Şehit Er Remzi İlboğa Kışlası Şehit Er İsmail Kartal Salonu'nda düzenlenen kutlamada aileler, TCG Bayraktar'dan yapılan uzaktan bağlantıyla dönemin gemi komutanı 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Lütfü Sezgin, şu anki gemi komutanı Deniz Albay Uygar Günen ve geminin 2'nci komutanı Deniz Binbaşı Batur Hızlı ile görüştü.

        Gemide geçen yıl 14 Şubat'ta dünyaya gelen Hatice Deniz Açıkbaş'ın ailesi ile 21 Şubat'ta doğan Nur Aytekin'in aileleri, depremlerin ardından kendilerini unutmayan ve bebeklerinin ilk doğum günü için etkinlik gerçekleştiren MSB'ye teşekkür etti.

        "Türk Deniz Kuvvetleri" yazısı ve ambleminin bulunduğu doğum günü pastasının üzerindeki mumu bebeklerle birlikte aileleri, komutanlar ve personel üfledi. TCG Bayraktar gemisinden uzaktan bağlantıyla programa katılanlar da alkışlarla bebeklerin doğum gününü kutladı.

        - Bebeklerden birinin göbek adı "Bayraktar Gül" oldu

        Hatice Deniz'in babası Murat Açıkbaş, AA muhabirine, doğum günü etkinliğiyle herkesi yeniden bir arada görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kızının ilk yaş gününü kutladıklarını belirten Açıkbaş, "Sayelerinde deprem bölgesinde sadece ölümün değil, yaşamın da olduğunu gördük. Gerek ilk gelen ve yaralılarımızı Mersin Limanı'na taşıyan TCG İskenderun gerek TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'ın burada olması bizim için çok büyük umuttu. Kızımın göbek adı da 'Bayraktar Gül', bebeğimiz çok sağlıklı." dedi.

        Nur bebeğin annesi Fatma Aytekin de bebeklerinin doğum gününde de kendilerini yalnız bırakmayan TCG Bayraktar ailesine ve tüm doktorlara teşekkür etti.

        - "Hayatları boyunca mutlu bir yaşam diliyoruz"

        1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Lütfü Sezgin, TCG Bayraktar'da doğan kız bebeklerin ilk doğum günlerini kutlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, büyük acıların yaşandığı deprem felaketinde Hatice Deniz ve Nur bebeklerin dünyaya gelmesinin kendileri için birer umut olduğunu anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

        "Acı haberi alır almaz harekete geçen TCG Bayraktar, deprem bölgesinde yalnızca sağlık hizmeti vermekle kalmamış, yaşanan bu felaketin içinde herkese umut aşılayacak iki sevimli bebeğin dünyaya gelmesine de tanıklık etmiştir. Bugün sevgili Açıkbaş ve Aytekin ailesine o kederli günlerde yaşanan zorlu anlardan bir çıkış, umut noktası olarak doğduğuna inandığımız, bu iki minik mucize adına TCG Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ailesi olarak en derin sevgilerimizi sunuyoruz. Bu özel günde birbirimize destek olmanın, sevgi ve umudu paylaşmanın önemini hatırlayarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmanın önemini de bir kez daha anlıyoruz. Umuyoruz ki bu iki melek hayatları boyunca sevgi dolu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürerler. Sevgili kızlarımıza hayatları boyunca sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz."

        - Onlar artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığının birer mensubu

        Kutlamaya katılan İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fatih Sezal da 6 Şubat 2023 depremlerinde TCG Bayraktar ile TCG Sancaktar'ın da iş makinelerini, kara araçlarını ve sağlık malzemelerini alarak İzmir'den deprem bölgesine intikal ettiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde gemide 120 kişilik bir sahra hastanesi kurulduğunu aktaran Sezal, bu süreçte 2 de doğumun gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Gemide dünyaya gelen bebekleri bir yıl sonra tekrar görmenin kendilerine hem umut ışığı hem bir mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Sezal, "Bundan sonraki süreçte de bu çocuklar Deniz Kuvvetlerinin çok değerli birer mensupları olarak aramızda olacaklar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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