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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:21
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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkul Çolak Caddesi'nde bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ile M.B'yi belirlenen adreslerde yakaladı.

        Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde klima, klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.

        Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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