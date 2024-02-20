Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Numune Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 200 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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