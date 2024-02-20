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        Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:49
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        Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Numune Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 200 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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