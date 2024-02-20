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        Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:30
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        Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Suriye sınırına yakın Sarıbük Mahallesi kırsalında arazide hortum meydana geldi.

        Yakındaki bir vatandaş, hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Bir süre sonra Suriye'ye doğru yönelen hortum nedeniyle bazı zeytin bahçelerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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