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        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü

        HATAY'ınAltınözü ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp, devrildi. Suriye sınırında yer alan Altınözü ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sırada Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde hortum da oluştu. Hortum nedeniyle ağaçlar, köklerinden sökülüp, devrildi. Hortum cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre sonra gözden kayboldu. Sarıbük Mahallesi'nde 40 zeytin ağacının kökünden söküldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:45
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        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü
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        HATAY'ınAltınözü ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp, devrildi. Suriye sınırında yer alan Altınözü ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sırada Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde hortum da oluştu. Hortum nedeniyle ağaçlar, köklerinden sökülüp, devrildi. Hortum cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre sonra gözden kayboldu. Sarıbük Mahallesi'nde 40 zeytin ağacının kökünden söküldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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