Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü

HATAY'ınAltınözü ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp, devrildi. Suriye sınırında yer alan Altınözü ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sırada Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde hortum da oluştu. Hortum nedeniyle ağaçlar, köklerinden sökülüp, devrildi. Hortum cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre sonra gözden kayboldu. Sarıbük Mahallesi'nde 40 zeytin ağacının kökünden söküldüğü belirtildi.

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