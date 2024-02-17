Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da doğal gaz boru hattından gaz sızıntısı

        HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen arızanın ardından sızan gaz, çevrede tedirginliğe neden oldu. Arıza, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede onarıldı. Karaali Mahallesi'nde dün akşam doğal gaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Borudan gaz sızdığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğal gaz şirketi ekipleri de sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Kısa sürede arıza onarılıp sızıntı durduruldu. Gaz sızıntısı ise bölgede tedirginliğe neden olurken, o anlar da çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da doğal gaz boru hattından gaz sızıntısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen arızanın ardından sızan gaz, çevrede tedirginliğe neden oldu. Arıza, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede onarıldı. Karaali Mahallesi'nde dün akşam doğal gaz boru hattında henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Borudan gaz sızdığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğal gaz şirketi ekipleri de sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Kısa sürede arıza onarılıp sızıntı durduruldu. Gaz sızıntısı ise bölgede tedirginliğe neden olurken, o anlar da çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İskenderunspor, Isparta'yı bekliyor
        İskenderunspor, Isparta'yı bekliyor
        Depremden kurtuldular, heyelan mağduru oldular
        Depremden kurtuldular, heyelan mağduru oldular
        Hatay'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı
        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi