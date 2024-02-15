Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Lütfü Temel idaresindeki 31 KFH 58 otomobil, Belen-İskenderun kara yolu Muhlisali Mahallesi mevkisinde Yusuf Tosun yönetimindeki 34 ETS 745 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı
        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi
        Depremde evleri yıkılan 6 yaşındaki Nur'un yeni ev talebi için harekete geç...
        Depremde evleri yıkılan 6 yaşındaki Nur'un yeni ev talebi için harekete geç...
        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı
        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı