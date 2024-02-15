Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı

        Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Hatay'da butik açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı.

        Esenbulak Mahallesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek butikte, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor.

        Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, açılışta, Kızılay olarak önemli işler yaptıklarını söyledi.

        Özbakış, "Buradaki vatandaşlara daha kaliteli hizmet üretmek adına bu marketimizi halkın hizmetine sunduk." dedi.

        Açılış törenine Koordinatör Kaymakamlar Kübranur Taşçı, Ömer Faruk Koç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

        Protokol üyeleri, açılışın ardından butiği gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defn...
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi
        Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi binası hizmete girdi
        Depremde evleri yıkılan 6 yaşındaki Nur'un yeni ev talebi için harekete geç...
        Depremde evleri yıkılan 6 yaşındaki Nur'un yeni ev talebi için harekete geç...
        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı
        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı
        Hatay'da yolda bulunan çanta sahibine teslim edildi
        Hatay'da yolda bulunan çanta sahibine teslim edildi