Türk Kızılay Hatay'da butik açtı

Açılış törenine Koordinatör Kaymakamlar Kübranur Taşçı, Ömer Faruk Koç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Özbakış, "Buradaki vatandaşlara daha kaliteli hizmet üretmek adına bu marketimizi halkın hizmetine sunduk." dedi.

Esenbulak Mahallesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek butikte, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor.

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