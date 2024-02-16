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        İskenderunspor, Isparta'yı bekliyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, hafta sonu Kırıkhan İlçe Stadı'nda oynayacağı Isparta 32 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ender Traş, "3 antrenmanla hazırlanıyoruz. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Ne yaptığını bilen, kaliteli oyuncularla kurulu bir takımız. Rotasyon olarak dar olmasına rağmen bu ligde Play-Off yapabilecek potansiyele sahibiz" dedi. 'LİG BİTSE PLAY OFF'TAYIZ' Zaman zaman 1 puanın kayıp gibi görünse de aslında çok önemli olduğunun altını çizen Traş, "1 puanla Play-Off basamağına çıktık. Şimdi lig bitse Play-Off'un içerisindeyiz. Bu istikrarı sürdürüp, bu hafta sahamızda konuk edeceğimiz Isparta maçını kazandığımızda bu 1 puanın anlamı daha fazla ortaya çıkacak. Pazar günü oynayacağımız Isparta 32 Spor maçı bizim için önem taşımaktadır. Bu karşılaşmada 3 puan kazanıp Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Geçmiş karşılaşmalarda olduğu gibi bu müsabakada da taraftarlarımızdan yoğun destek beklemekteyiz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:25
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        İskenderunspor, Isparta'yı bekliyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, hafta sonu Kırıkhan İlçe Stadı'nda oynayacağı Isparta 32 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ender Traş, "3 antrenmanla hazırlanıyoruz. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Ne yaptığını bilen, kaliteli oyuncularla kurulu bir takımız. Rotasyon olarak dar olmasına rağmen bu ligde Play-Off yapabilecek potansiyele sahibiz” dedi. 'LİG BİTSE PLAY OFF’TAYIZ' Zaman zaman 1 puanın kayıp gibi görünse de aslında çok önemli olduğunun altını çizen Traş, "1 puanla Play-Off basamağına çıktık. Şimdi lig bitse Play-Off’un içerisindeyiz. Bu istikrarı sürdürüp, bu hafta sahamızda konuk edeceğimiz Isparta maçını kazandığımızda bu 1 puanın anlamı daha fazla ortaya çıkacak. Pazar günü oynayacağımız Isparta 32 Spor maçı bizim için önem taşımaktadır. Bu karşılaşmada 3 puan kazanıp Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Geçmiş karşılaşmalarda olduğu gibi bu müsabakada da taraftarlarımızdan yoğun destek beklemekteyiz” diye konuştu.

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