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        Depremden kurtuldular, heyelan mağduru oldular

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 katlı Şekerlisoy Apartmanı, ayakta kaldı. Az hasar oluşan binada oturan 23 aile yaşamına devam ederken, aşırı yağış nedeniyle ağır hasarlı Nupen Şanlı Apartmanı'nın istinat duvarı Şekerlisoy Apartmanı'nın üzerine çöktü. Heyelan sırasında deprem korkusu yaşadıklarını belirten binada yasayanlar, yaklaşık 1 aydır evlerine giremediklerini ve bir an önce ağır hasarlı binanın yıkılmasını istedi. Hatay'ın İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri ve ardından gelen artçıların ardından ayakta kalan Şekerlisoy Apartmanı sakinleri, evlerine geri döndü. 23 aile, binada yaşamını sürdürmeye devam ederken geçen ay aşırı yağış nedeniyle bölgede toprak kayması yaşandı. Depremde ağır hasar alan Nupen Şanlı Apartmanı'nın istinat duvarı Şekerlisoy Apartmanı'nın üzerine çöktü. Ağır hasarlı binanın çökme ihtimali sebebiyle depremi atlatan Şekerlisoy sakinleri evlerinden tahliye edildi. Heyelan sırasında deprem korkusu yaşadıklarını belirten binada yasayanlar, yaklaşık 1 aydır evlerine giremediklerini, bir an önce ağır hasarlı binanın yıkılmasını istedi. 'MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ' Binada oturan İbrahim Ethem Şekerlisoy, "Binamızda 23 aile yaşıyor. Evimize giremiyoruz. Her aile ya konteynerlerde ya başka yerlerde. İstinat duvarı çökünce yetkililer buraya geldi. Nupen Şanlı Apartmanı'nın yıkılacağını belirttiler ama hala bir girişim yok. AFAD, Kaymakamlık, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri arasında gidip geliyoruz. Ağır hasarlı binanın yıkılıp, bizim binamızın güven altına alınması gerekiyor. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:50
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        Depremden kurtuldular, heyelan mağduru oldular
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 katlı Şekerlisoy Apartmanı, ayakta kaldı. Az hasar oluşan binada oturan 23 aile yaşamına devam ederken, aşırı yağış nedeniyle ağır hasarlı Nupen Şanlı Apartmanı'nın istinat duvarı Şekerlisoy Apartmanı’nın üzerine çöktü. Heyelan sırasında deprem korkusu yaşadıklarını belirten binada yasayanlar, yaklaşık 1 aydır evlerine giremediklerini ve bir an önce ağır hasarlı binanın yıkılmasını istedi. Hatay'ın İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri ve ardından gelen artçıların ardından ayakta kalan Şekerlisoy Apartmanı sakinleri, evlerine geri döndü. 23 aile, binada yaşamını sürdürmeye devam ederken geçen ay aşırı yağış nedeniyle bölgede toprak kayması yaşandı. Depremde ağır hasar alan Nupen Şanlı Apartmanı'nın istinat duvarı Şekerlisoy Apartmanı’nın üzerine çöktü. Ağır hasarlı binanın çökme ihtimali sebebiyle depremi atlatan Şekerlisoy sakinleri evlerinden tahliye edildi. Heyelan sırasında deprem korkusu yaşadıklarını belirten binada yasayanlar, yaklaşık 1 aydır evlerine giremediklerini, bir an önce ağır hasarlı binanın yıkılmasını istedi. ‘MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ’ Binada oturan İbrahim Ethem Şekerlisoy, "Binamızda 23 aile yaşıyor. Evimize giremiyoruz. Her aile ya konteynerlerde ya başka yerlerde. İstinat duvarı çökünce yetkililer buraya geldi. Nupen Şanlı Apartmanı'nın yıkılacağını belirttiler ama hala bir girişim yok. AFAD, Kaymakamlık, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri arasında gidip geliyoruz. Ağır hasarlı binanın yıkılıp, bizim binamızın güven altına alınması gerekiyor. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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