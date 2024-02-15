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        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 2 kişinin öldüğü 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf eden Tunçer Apartmanı'nın sahibi ile kalıp ustası hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:09
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        Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 2 kişinin öldüğü 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf eden Tunçer Apartmanı'nın sahibi ile kalıp ustası hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kiracı Neval Aydınlı ve gelini Müge Aydınlı'nın depremde yaşamını yitirdiği, merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Tunçer Apartmanı'nın sahibi tutuklu sanık Ali Z. ile binayı yapan tutuklu sanık kalıp ustası Şahin T. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında hazırlanıp Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki olarak ifadeleri yer alan Özkan Aydınlı, annesi Neval ve eşi Müge Aydınlı'nın depremde yaşamını yitirdiğini, kendisinin de binanın enkazından yaralı kurtulduğunu belirtti.

        Oturdukları daireyi 2021'de kiraladıklarını belirten Aydınlı, "Binayı yaptıranlar hakkında herhangi bir bilgim yok, binanın kaçak olduğunu da bilmiyordum." ifadesini kullandı.

        - "Binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadı"

        İddianamede, bilirkişi heyetinin binanın enkazına gittiği, 5 katlı ayrık nizam apartmanın arka cepheye bakan kolonlarının 1. kat kolonlarından ayrıldığının gözlemlendiği kaydedildi.

        Binadaki kusurlarla ilgili bilgi verilen iddianamede, "İşçilik hatalarının mevcut olduğu, kolon kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırmasının yapılmadığı, etriye bükmelerinin yapılmadan bağlandığı, deprem etkisiyle yapı arka kolonlarından ayrılarak ön cepheye doğru çökmenin gerçekleştiği tespit edildi." denildi.

        İddianamede, binanın yapı ruhsatı evraklarının incelenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye ait evraklara el koyma işlemi yapıldığı kaydedilerek, "Ancak bahse konu binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadı. Soruşturmaya konu apartmanı, bina sahibi Ali Z'nin 2011'de tapulu arazisine yapı ruhsatı almaksızın kalıpçı Şahin T'ye inşa ettirdiği ve yapıma kendisinin de nezaret ettiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda da binaya ait mimari, statik, elektrik ve tesisat raporlarının bulunmadığı bilgisine yer verildi.​​​​​​​

        - Binayı ruhsat almadan yaptırdığını itiraf etti

        Apartmanın sahibi Ali Z'nin, "Tapulu arazim içerisine yapı ruhsatı almaksızın kalıpçı Şahin T'ye binayı yaptırdım. Arada bir inşaat yapımına nezaret ediyordum. Söz konusu binayı zemin dahil 5 kat üzerine yapı ruhsatı almaksızın yaptırdım. Binada kiracıların ölümü ve yaralanmaları hususunda kusurum yoktur." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.

        Şahin T. ise 2011'de Ali Z'nin kendisini arayarak bahse konu binayı yapması için yetki verdiğini, kendisinin de demir, beton ve duvar ustalarını bulduğunu anlattı.

        Binanın yıkılmasına ilişkin tali kusurlu oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi sorumluları ve ilgili diğer görevliler hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü anlatılan iddianamede, tutuklu sanıklar Ali Z. ve Şahin T'nin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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