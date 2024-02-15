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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defne'ye ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, merkez Defne ilçesinde kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:56
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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Defne'ye ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, merkez Defne ilçesinde kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Öntürk, Harbiye, Dursunlu, Çardaklı, Yeşilpınar, Tavla ve Sümerler mahallelerine ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Öntürk, mahalleler için planladığı projeleri anlattı.

        Daha sonra bir restoranda kanaat önderleriyle bir araya gelen Öntürk, Defne'deki huzur ve kardeşliği sürdürmek için aday olduğunu söyledi.

        Vatandaşlardan aldığı güçle Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, şunları kaydetti:

        "Büyük bir gayretle, hep birlikte Hatay'ımızda hayatı normale döndüreceğiz. Tek sermayemiz Defneli hemşehrilerimizin yüzlerinin gülümsemesidir. Defne'mizin potansiyelini harekete geçirecek projeler ile Defne göç veren değil, göç alan, istihdam üreten ilçe olacak ve Hatay'ın parlayan yıldızı haline gelecektir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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