Depremde evleri yıkılan 6 yaşındaki Nur'un yeni ev talebi için harekete geçtiler KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da evleri yıkılan Sibel (35) ve Sunar Yağar (44) çiftinin 4 çocuğuyla yaşadığı evleri yıkıldı. Depremin üzerinden geçen 1 yıl boyunca aile, çadırda yaşamını sürdürmeye devam etti. Antalya'dan bölgeye gönüllü gelen 112 personeli Havva Aydanur Ertuğrul (38), bölgeden ayrılmadı. Ertuğrul, kitapları enkaz altında kalan çocuklar için çalışmalar yapıp, 4 ay önce Ülkem Okuyor Derneği'ni kurdu. Ertuğrul'un kurduğu dernek, evleri yıkılan Yağar çiftinin küçük kızı Nur'un, ev talebini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'a Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 personeli olarak çalışan Havva Aydanur Ertuğrul, gönüllü görevli olarak geldi. Ertuğrul, enkazdan çıkar çıkmaz kitaplarını isteyen Gürkan Öztürk'le karşılaştı. Ertuğrul'un o günden sonra da hedefi deprem bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak oldu. Ertuğrul ve arkadaşları, sosyal medyadan yardım topladı ve gerekli izinleri alıp, bağışlarla sıra, tahta, forma, defter, kalem bulup 17 kütüphane ve 21 çadır okul kurdu. Ertuğrul, 4 ay önce Ülkem Okuyor Derneği'ni kurdu. Derneğin başkanlığını yürüten Ertuğrul, Antakya Maşuklu Mahallesi'nde Yağar ailesinin 4 çocuğuyla birlikte yaşadıkları evin yıkıldığını, ailenin 1 yıldır çadırda yaşamını sürdürdüğünü haber alınca harekete geçti. Çadıra gelen Ertuğrul, Yağar ailesinin küçük kızları Nur ile sohbet etti. Nur, 'Ev istiyorum, çadırda çok üşüyorum' sözleri üzerine ev yapımı için çalışmalara başladı. 'BEN ÇOK ÜŞÜYORUM' DEDİ' Küçük Nur'un ev isteğini duyup, bu çağrıya duyarsız kalamadıklarını belirten Ertuğrul, "Dağıtım yaptığımız noktalarda Nur'un komşusuna ihtiyaçları için gelmiştik. Burslu öğrencimiz Eylül'ün annesi bizimle irtibata geçti, 'Bota ihtiyacı olan bir çocuk var, bakabilir misiniz' dedi. Geldik ve Nur'un annesiyle konuştuk, ihtiyaçlarını sorduk. Çadırda kalıyorlardı, tuvalet ve banyoları yoktu, kışlık kıyafet istediler. Sonra Nur'a döndüm, 'Sana oyuncak, çikolata getireyim' dedim istemedi. 'Ne istiyorsun benden ne istiyorsan yapalım' dedim. 'Ben ev istiyorum, çadırda çok üşüyorum' dedi. Nur, daha 6 yaşında bir çocuk, onun isteği ev olmamalıydı. Ülkem Okuyor Derneği olarak biz daha önce hiç ev yapmamıştık. 'Bu suda yüzebilir miyiz yoksa okyanusta boğulur muyuz' diye çok korktuk aslında. Sonra dedik ki Nur üşürse kitap okuyamaz, üşümeyecek ki kitap okuyacak. Dernek olarak ailenin evini yapmaya başladık. İnşaatta zaman zaman ben de çalışıyorum. Şimdi bir hayalimiz var, bu evi bitireceğiz ve ben Nur'a yatağında kitap okuyacağım. Nur'un bu hayatta güzel hedefler hayali kurmasını sağlamaya çalışıyorum. Ülkem Okuyor Derneği önce Nur'a ev yapacağız, sonra yine ihtiyacı olan bir yara olduğunda o yarayı sarmaya devam edeceğiz' dedi. 'İHTİYAÇ KALMAYANA DEK BURADAYIZ' Ertuğrul, bir taraftan ev için çalışmaları sürdürdüklerini diğer taraftan da sahada öğrencilere burs verdiklerini anlatırken, "Kitap desteğinde bulunuyoruz. En önemlisi de Hatay'da yaranın en derin olduğu yerde çocuklarımıza fırsat eşitliği imkanı sunuyoruz. Okuyabilecekleri alan ve en önemlisi de ev imkanı sunuyoruz. Burs taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Sahadayız, buradaki yara sarılana kadar Hatay ve diğer deprem bölgelerinde son çocuk 'ihtiyacım kalmadı Havva Abla' diyene dek buradayız" ifadelerini kullandı. Yağar ailesinin oğlu Emircan, kendileri için yapılan evi gezdi ve hayallerindeki bir eve sahip olacakları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:12 facebook

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