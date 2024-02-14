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        Hatay'da yolda bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu ve içinde bir miktar para ile altın bilekliğin yer aldığı çanta, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:11
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        Hatay'da yolda bulunan çanta sahibine teslim edildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu ve içinde bir miktar para ile altın bilekliğin yer aldığı çanta, sahibine teslim edildi.

        Muhlisali Mahallesi'nde yürüyen Kemal Sarıgeçili, yolda içinde 7 bin 345 lira ile altın bileklik olan çanta buldu.

        Durumu polise bildiren Sarıgeçili, çantayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

        Ekipler, Sevcan Cüneydioğlu'na ait olduğunu belirledikleri çantayı sahibine verdi.

        Cüneydioğlu, çantasını bulan Sarıgeçili'ye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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