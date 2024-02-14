Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu´nda yaptığı saha idmanıyla Sivasspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürecek.

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