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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

         Hatayspor,Süper Lig'in 26'ncı haftasında Sivasspor ile Yeni Mersin Stadyumu´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:05
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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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         Hatayspor,Süper Lig'in 26'ncı haftasında Sivasspor ile Yeni Mersin Stadyumu´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

        Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu´nda yaptığı saha idmanıyla Sivasspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları görüldü. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2024-02-14 18:04:10

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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