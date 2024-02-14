Hatay'da 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "cinsel istismar" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y, Haraparası Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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