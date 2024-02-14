Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yahyalı Yaylası mevkinde durdurulan otomobildeki E.N, A.O. ve M.A.L. gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında ekipler, araç içerisinden bir şeyler atıldığını fark etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

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