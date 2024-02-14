Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında ekipler, araç içerisinden bir şeyler atıldığını fark etti.
Yahyalı Yaylası mevkinde durdurulan otomobildeki E.N, A.O. ve M.A.L. gözaltına alındı.
Kovalamacanın yaşandığı güzergahta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.