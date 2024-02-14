Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde hırsızlık, tehdit, yaralama, cinsel istismar, kamu malına zarar verme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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