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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:12
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde hırsızlık, tehdit, yaralama, cinsel istismar, kamu malına zarar verme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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