Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde hırsızlık, tehdit, yaralama, cinsel istismar, kamu malına zarar verme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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