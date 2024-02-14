Hatay'da otomobilde 2 bin 573 paket sigara ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 573 paket sigara ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki M.G. ve Y.G'yi gözaltına aldı.
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