Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı
Samandağ ilçesinde, trafik ekiplerince trafikte ters yönde ilerlediği belirlenen 100 sürücüye ceza yazıldı.
Samandağ ilçesinde, trafik ekiplerince trafikte ters yönde ilerlediği belirlenen 100 sürücüye ceza yazıldı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte ters yönde ilerleyen araçlar nedeniyle kaza artışlarının yaşanması üzerine Atatürk Mahallesi Enver Caddesi'nde uygulama yaptı.
Ekipler caddede ters yönde ilerlediği tespit edilen 100 araç sürücüsüne ceza uyguladı.
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