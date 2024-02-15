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        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı

        Samandağ ilçesinde, trafik ekiplerince trafikte ters yönde ilerlediği belirlenen 100 sürücüye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:57
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        Hatay'da 100 sürücüye trafik cezası uygulandı
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        Samandağ ilçesinde, trafik ekiplerince trafikte ters yönde ilerlediği belirlenen 100 sürücüye ceza yazıldı.

        Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte ters yönde ilerleyen araçlar nedeniyle kaza artışlarının yaşanması üzerine Atatürk Mahallesi Enver Caddesi'nde uygulama yaptı.

        Ekipler caddede ters yönde ilerlediği tespit edilen 100 araç sürücüsüne ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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