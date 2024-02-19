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        Hatay'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:05
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        Hatay'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde bulunun AFAD deposundan bazı malzemelerin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K, U.O, C.Y. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde 8 mini buzdolabı, 8 şofben, 3 termosifon, 9 plastik masa, çamaşır makinesi, el arabası ve ahşap dolap malzemesi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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