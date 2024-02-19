Hatay'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde bulunun AFAD deposundan bazı malzemelerin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K, U.O, C.Y. ve Y.Ş. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde 8 mini buzdolabı, 8 şofben, 3 termosifon, 9 plastik masa, çamaşır makinesi, el arabası ve ahşap dolap malzemesi ele geçirildi.
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