Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da konser verdi
Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi.
Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi.
Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği koronun üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocuklara destek amacıyla 100. Yıl Ortaokulu'na ziyarette bulundu.
Okul bahçesinde konser veren koro, şarkı seslendirdi.
Öğrenciler de parçalara eşlik etti.
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