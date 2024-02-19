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        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da konser verdi

        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:30
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        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da konser verdi
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        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler için konser düzenledi.

        Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği koronun üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen çocuklara destek amacıyla 100. Yıl Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

        Okul bahçesinde konser veren koro, şarkı seslendirdi.

        Öğrenciler de parçalara eşlik etti.

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