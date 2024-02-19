Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenbük İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.
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