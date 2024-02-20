Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

        Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ ilçesinde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ ilçesinde mezarı başında anıldı.

        Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şehit Teğmen Fırıncıoğulları'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Koordinatör Kaymakamı İbrahim Ergin, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Harun Bulut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor

        Benzer Haberler

        Huawei Türkiye, Hatay'da "Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu" düzen...
        Huawei Türkiye, Hatay'da "Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu" düzen...
        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü
        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü
        Hatay'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Hatay'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da konser verdi
        Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, İskenderun'da konser verdi
        Hatay'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Belen'de öğrencilere trafik eğitimi verildi