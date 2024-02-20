Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

Programa şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Koordinatör Kaymakamı İbrahim Ergin, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Harun Bulut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.