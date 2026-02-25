Hatay'da ikinci kez düzenlenecek robot yarışması 2 Nisan'da başlayacak

Hatay'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilecek 2. Hatay Robot Yarışması, 2-4 Nisan'da gerçekleştirilecek.





Vali Mustafa Masatlı, Valilikte yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentin sadece binalarla değil eğitim ve bilimle de ayağa kaldırıldığını söyledi.



Yarışmanın, çocuk ve gençlerin tasarım odaklı düşünmesi, takım çalışmasını öğrenmesi için düzenlendiğini belirten Masatlı, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyona 522 takımın başvurması, 1044 öğrencimizin ve 522 danışman öğretmenimizin katılması, Hatay'ın bilim ve teknoloji alanında ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu açıkça göstermiştir." dedi.





Masatlı, katılımı artırmayı istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:





"Bu yıl hedefimiz, bu heyecanı daha da büyütmek, daha fazla takımın yarışmaya dahil olduğu, daha çok öğrencimizin ve öğretmenimizin üretimle buluştuğu, hayallerin projeye, projelerin başarıya dönüştüğü güçlü bir katılıma ulaşmaktır. Böylece Hatay'ın başarı hikayesine hep birlikte yeni bir sayfa daha ekleyeceğimize yürekten inanıyorum."



Yarışmaya başvuruların "www.hataybot.com" adlı internet sitesinden 13 Mart'ta kadar yapılabileceğini dile getiren Vali Masatlı, öğrenci ve öğretmenleri 2-4 Nisan'da yapılacak etkinliğe katılmaya davet etti.



