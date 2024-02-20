Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına Mersin'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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